DANIEL TEIXEIRA / ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians anunciou nesta quarta-feira (1) que tem um novo patrocinador master: a Cia. do Terno, que já havia estampando o espaço principal da camisa nos últimos jogos. O acordo é válido até o fim deste ano.

A Cia. do Terno tinha contrato para estampar a barra frontal da camisa, mas migrou de espaço desde o clássico contra o São Paulo, no dia 24 de setembro, pela 25ª rodada do Brasileirão. O acordo só foi oficializado nesta quarta-feira.

O Corinthians não tinha um patrocínio master desde abril, quando acabou o contrato com a Caixa Econômica Federal. Durante esse período, o próprio banco estatal ainda negociou com o Timão, mas as negociações não evoluíram. O clube também conversou com duas empresas multinacionais, segundo o departamento de marketing.

O Timão pedia cerca de R$ 30 milhões limpos, fora possíveis comissões a agências, por ano de contrato pelo patrocínio master. A ideia do Corinthians era um vínculo mais longo, pelo menos até o fim de 2018, mas o clube tem encontrado dificuldades no mercado.