Domingo é o grande jogo entre líder e vice-líder, no Itaquerão. O Timão joga por dois resultados. Se vencer, liquida de vez a disputa. Com o empate, conserva a diferença de cinco pontos, faltando seis rodadas para o fim da competição.

E até mesmo se perder, ainda fica dois pontos à frente do Verdão. Continua favorito. Mesmo com um desempenho pífio no segundo turno, o Corinthians está muito próximo do título.