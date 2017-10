MARCELLO ZAMBRANA / LIGHT PRESS/CRUZEIRO/DIVULGAÇÃO

Por mais que a diretoria, os jogadores, o locutor do Allianz Parque e os 37 mil torcedores que foram ao jogo repetissem que o foco era o G-4, todos sabiam que a missão do Palmeiras nesta segunda-feira (30) era vencer o Cruzeiro e fincar pé na briga pelo título do Brasileirão. A vitória não veio, mas o time lutou até o fim e conseguiu ao menos o empate em 2 a 2 em grande noite de Borja, autor dos dois gols – e de outro anulado pela arbitragem.

Vice-líder, o Palmeiras chegou aos 54 pontos e diminuiu para cinco a vantagem do Corinthians. Os rivais se enfrentam no domingo, no Itaquerão, em um clássico que ainda pode incendiar o campeonato. O Cruzeiro, com 48 pontos, está em quinto.

A noite foi angustiante para o palmeirense. O jogo tinha só 5 minutos quando Diogo Barbosa cruzou e Juninho, contra, pôs o Cruzeiro na frente. Era tudo o que Mano Menezes queria: a vantagem e a possibilidade de se fechar e contragolpear. Só que o Palmeiras não se desesperou e bateu na porta até ela se abrir. Borja começou a aparecer aos 34, aproveitando rebote de Fábio após desvio de Dudu, em linda jogada de Moisés e Egídio.

Elétrico como nunca, o colombiano fez um desarme no campo de ataque e ofereceu o gol da virada a Dudu, mas o camisa 7 preferiu não finalizar e tocou errado. Keno, pouco antes, já havia chutado por cima da meta após disparar sozinho.

O torcedor foi para o intervalo com a sensação de que o empate não era o resultado mais justo 0 até porque Heber Roberto Lopes anulou um gol de cabeça de Borja ao marcar falta sobre Manoel. O Cruzeiro voltou muito melhor para o segundo tempo, mais seguro atrás e perigoso na frente. Aos 18 minutos, antes que o Palmeiras pudesse entender o que Mano pretendia ao colocá-lo no lugar de Rafael Marques, Robinho recebeu em velocidade, fez valer a "lei do ex" e encobriu Prass.