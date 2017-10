Restando sete rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro nada está definido. Nem na parte de cima da tabela nem na parte de baixo. A briga para fugir do rebaixamento é a mais acirrada dos últimos anos. Neste momento, é possível dizer que 10 times ainda correm algum risco.

Do São Paulo, 11º com 40 pontos, ao Atlético-GO, 20º com 27, não há certeza de que aquele determinado time está livre da "degola" ou confirmado na segundona em 2018. A projeção atual para escapar do rebaixamento é de que terá sucesso a equipe que chegar aos 44 pontos no dia 3 de dezembro, data da última rodada do Brasileirão. Muito pouco para uns. Quase um milagre para outros.