O Corinthians caiu de rendimento no Brasileirão. Depois de abrir uma vantagem relativamente confortável no primeiro turno, viu os números caírem na segunda metade do campeonato. Com a derrota para a Ponte Preta no domingo (29), o Corinthians pode ver sua diferença em relação ao Palmeiras cair para três pontos caso o rival vença o Cruzeiro na segunda-feira. E a queda de performance gerou memes nas redes sociais.