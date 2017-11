Depois de viver uma tragédia em novembro, quando aconteceu o acidente com o avião que transportava a delegação da Chapecoense à Colômbia, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, o clube foi indicado ao Prêmio Laureus, considerado o 'Oscar do esporte'.

O Índio Condá concorre na categoria 'Melhor Momento do Ano' pela reconstrução do time e a conquista do título estadual, no início da temporada. Além dos motivos já mencionados, o retorno do lateral Alan Ruschel aos gramados também motivou os organizadores do prêmio a incluir a Chapecoense na disputa.