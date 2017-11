Jorge Rodrigues / Eleven/Lancepress

O Flamengo, que também é um rival estadual, está na semifinal da da Sul-Americana e encara o Júnior Barranquila, da Colômbia. A final do torneio é em 13/12, depois da última rodada do Brasileirão. Atrás do Botafogo no nacional, com 47 pontos e uma posição abaixo, o Fla está em sétimo e pode ultrapassar o time comandado por Jair Ventura e tirá-lo do G-7, mas abrir nova vaga.

Já o Grêmio tem mais chances de beneficiar o Glorioso. O clube gaúcho está na final da Libertadores e decide o título contra o inexperiente Lanús, debutante nessa altura do Campeonato. Mas, além disso, o Tricolor está na frente do Botafogo no Brasileirão. É o quarto, com 51 pontos, duas posições a frente do time, com três pontos a mais.

Para não torcer pelo rival e pelos algozes, o Botafogo precisa só fazer a sua parte no Brasileiro. Em sexto, com 48 pontos, o clube tem uma "Copa do Mundo" até o fim da temporada. São sete jogos, a começar pelo clássico com o Fluminense, neste sábado, às 19h, no Nilton Santos.