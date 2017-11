O Sport não conseguiu se recuperar da derrota em casa e acabou eliminado da Copa Sul-americana, nesta quinta-feira, depois de empatar sem gols com o Junior Barranquilla pelas quartas de final da competição continental.

Os colombianos jogaram tranquilos por conta da vitória por 2 a 0 no jogo de ida. Para se classificar, o Sport precisava vencer por três gols de diferença, o que ficou difícil sem a dupla de ataque titular formada por Diego Souza e André.

O Junior quebrou uma barreira na competição continental. É a primeira vez que o time do norte da Colômbia consegue alcançar as semifinais do torneio.