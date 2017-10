Marcos Paulo Rebelo / CBF/Divulgação

Heber Roberto Lopes teria sido alvo de críticas do presidente Romildo Bolzan Júnior, do Grêmio, antes da partida contra o Corinthians. Em uma das frases supostamente ditas em entrevista à ESPN, o mandatário gremista cita que "o histórico dele não é bom, e neste ano andou apitando Série B".

De fato, Heber apitou três partidas da Série B e duas da Série C em 2017. Mas, na comparação com os anos anteriores, o que mais chama atenção é a queda no número de jogos apitados na Série A. Em 2015, o árbitro trabalhou em 20 jogos da Série A, além de um da Copa do Brasil — foram 11 em 2016. Neste ano, foram sete aparições na Primeira Divisão — com 28 das 38 rodadas já disputadas. Como ainda restam 10 rodadas, Heber pode ultrapassar a marca do ano passado, mas não supera o número de 2015.

Para Márcio Chagas da Silva, comentarista de arbitragem da RBS TV, a queda tem a ver com a saída de Heber Roberto Lopes do quadro da Fifa e da renovação na arbitragem nacional.

— Com o fato de ele não permanecer mais ao quadro internacional e com essa nova geração que surgiu, ele perdeu espaço. Mas ainda é um árbitro importante. Não tem mais o mesmo vigor físico, mas se posiciona muito bem. O problema dele é a instabilidade durante as partidas. Quer colocar o jogo no ritmo dele, e às vezes isso começa a irritar os jogadores — explicou.

Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, aponta que o árbitro tem tido uma temporada complicada e instável.

— Ele já não vive o auge da carreira, isso é um fato. Ele só está apitando ainda porque houve a expansão do limite de idade para 50 anos. Em 2017, o Heber perdeu espaço na Série A. Isso não foi por acaso. Ele teve lesões, teve problemas em jogos, desempenhos técnicos ruins. Isso até o colocaram em uma retomada de jogos na Série B para que ele pudesse ganhar ritmo — analisou.

Chagas também lembra que é difícil montar a escala em jogos importantes entre clubes gaúchos e paulistas.

— Sempre quando tem esse enfrentamento de gaúchos e paulistas é difícil, porque os principais árbitros são dessas duas federações — observou.

Apesar dos problemas, Diori acredita que a experiência e o conhecimento de Heber podem ser definitivos para que ele faça uma apresentação segura no jogo desta quarta.

— Ninguém é mais experiente no futebol brasileiro do que ele. O Heber vai completar o jogo de número 328 na Série A do Brasileiro. Ninguém apitou tanto. Por isso, embora o momento não seja ideal, o Heber tem totais condições, pela experiência, pelo conhecimento, de fazer uma grande apresentação. E por tudo o que aconteceu essa semana, tem tudo para estar motivado e mostrar que ainda é capaz — completou.

Lopes, de 45 anos, é paranaense e apita pela federação de Santa Catarina. Ele apitou apenas um jogo do Grêmio no Brasileirão deste ano — a derrota por 1 a 0 para o Vasco, no Rio de Janeiro. Na Série B, chegou a trabalhar em uma partida do Inter — a derrota por 2 a 0 para o CRB em Alagoas.

2017

7 jogos de Série A, 3 jogos de Série B, 2 jogos de Série C

2016

11 jogos de Série A, 3 jogos de Série B, 1 jogo de Série D, 2 jogos de Copa do Brasil

2015

20 jogos de Série A, 4 jogos de Série B, 1 jogo de Série C, 1 jogo de Copa do Brasil

Jogos de 2017

Série A

14/6, Sport 0x0 São Paulo

21/6, Vitória 0x2 Santos

9/8, Ponte Preta 0x0 Fluminense

27/8, Bahia 1x2 Flamengo

9/9, Vasco 1x0 Grêmio

24/9, Atlético-GO 1x2 Cruzeiro

11/10, Atlético-MG 1x0 São Paulo

Série B

8/7, Oeste 2x2 Vila Nova

15/7, CRB 2x0 Inter

25/7, ABC 1x0 Brasil-Pel

Série C

17/9, Confiança 0x2 São Bento

7/10, Sampaio Corrêa 2x2 Fortaleza

Resultados no apito com Corinthians e Grêmio em campo

O site da ESPN fez um levantamento de jogos apitados pelo paranaense de 45 anos, filiado à federação de Santa Catarina, e apontou uma sequência negativa contra o Corinthians. Segundo a lista, o Timão ficou 10 jogos sem vencer com Heber no apito entre os anos de 2011 e 2015. Neste período, foram quatro derrotas e seis empates.