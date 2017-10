Vítor Silva / Botafogo

O Corinthians ainda pode negociar a contratação do atacante Roger, que tem vínculo com o Botafogo apenas até o fim desta temporada. O jogador de 32 anos estava na mira do Timão, mas as conversas foram paralisadas no fim de setembro, quando ele recebeu diagnóstico de um tumor renal e foi afastado do futebol.

Após a operação que deixou Roger curado, o Corinthians aguarda o contato do empresário do jogador para saber se renovará o vínculo com o Botafogo. Se isso não acontecer, o Timão voltará a negociar pelo atacante.

– Com o Roger conversamos alguns meses atrás, agora vamos aguardar os representantes dele para saber se vão renovar com o Botafogo ou não – afirmou o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Roberto de Andrade ainda afirmou que não há mais negociações em andamento com Júnior Dutra, do Avaí. A diretoria alvinegra se incomodou com a postura de parte das pessoas que cercam o atleta, que chegaram a cravar o acerto entre as partes.

Enquanto busca por reforços para a próxima temporada, o Corinthians também tem negociações para renovar com seus principais jogadores, como Cássio, Balbuena e Fagner.