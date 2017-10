Líderes da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do Corinthians, foram ao CT Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira para uma reunião com a diretoria do clube e alguns jogadores. Estiveram no encontro o presidente Roberto de Andrade, o diretor de futebol Flávio Adauto, o gerente de futebol Alessandro Nunes e os jogadores Cássio, Balbuena, Gabriel e Jô.