Buscando se afastar ainda mais das últimas posições, o Brasil-Pel recebeu o América-MG no Estádio Bento Freitas. E ficou no empate sem gols. Com isso, o Xavante chegou aos 38 pontos e terminou a rodada 30ª rodada da Série B três acima da zona de rebaixamento.

Na primeira etapa, a equipe da casa foi quem chegou com mais perigo ao ataque, enquanto que o Coelho chegava nos contra-ataques.

No segundo tempo, o goleiro João Ricardo continuou tendo trabalho e viu o atacante Cassiano, de cabeça, e o volante Leandro Leite, em um chute de fora da área, mandarem duas bolas no seu travessão.

Mesmo com a grande ofensividade do Brasil-Pel, a equipe mineira conseguiu segurar as ações do jogo e garantir o seu 10º empate na competição. O Brasil fica na 11º colocação, com 38 pontos, enquanto que o América permanece na segunda colocação, com 55 pontos.