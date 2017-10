Gabriel Haesbaert / Especial

O Ibope divulgou na última segunda-feira (dia 16) um ranking digital do futebol brasileiro. Nesta lista, o instituto soma os seguidores nas redes sociais dos clubes para ver quem possui mais seguidores no Brasil. O Flamengo, com mais de 19 milhões, é o líder do levantamento. O Grêmio aparece em 6º e o Inter é o 11º.

No ranking são somados as curtidas do Facebook, aos seguidores de Twitter e Instagram com os inscritos no YouTube. Assim, o Ibope pode avaliar quem possui mais engajamento online no País.

Os gremistas - que superam o Inter em todas as redes - são quase dois milhões combinados a mais que os colorados. Brasil de Pelotas (37º) e Juventude (38º) tambémaparecem no levantamento que é divulgado mensalmente pelo Ibope Repucom e tem o objetivo de acompanhar o desenvolvimento das bases digitais dos 40 clubes com o maior número de seguidores do país.

Confira o top 5 e as posições das equipes gaúchas na relação abaixo: