Félix Zucco / Agencia RBS

Um raio não cai duas vezes num mesmo lugar. Imaginar que o Boa vai fazer graça pra cima do Inter, como fez no Beira-Rio, é duvidar do poderio da equipe de Guto Ferreira. Mesmo sem alguns titulares, o Colorado é amplo favorito para encaçapar o time de Varginha.

Quem duvida que o Inter vai vencer o jogo? Aposto que sim! O Boa vem de derrota para o lanterna ABC. O terceiro insucesso seguido. Quer pior retrospecto que esse?

A galera terá a chance de ver juntos Camilo e D'Alessandro. Os encontros recentes foram promissores. Além disso, o jogo terá um estreante. Jéferson terá a tarefa de substituir Edenilson, suspenso. O guri tem 20 anos, se movimenta bastante e chegada na bola aérea. Veio da base do São Paulo. Ele fura a fila de Gutiérrez e Vlademir.

Sem Leandro Damião, William Pottker vai herdar uma função mais centralizada. Pode funcionar. Sabe fazer gols! Pelo jeito, nem mesmo o ET de Varginha vai pintar pra salvar o Boa!

NA MORDOMIA

Mais um detalhe para aumentar o favoritismo do Inter contra o Boa. Segundo informou o repórter Leonardo Acosta, da Gaúcha, o clube disponibilizou voo fretado aos atletas para reduzir o desgaste em pelo menos cinco horas. Quem vai a Varginha desce em Guarulhos e encara 300km de busão. O Boa jogou em Natal no sábado e ainda chegou em casa bem depois do Inter.

CONTRA O TEMPO

Uma dúvida atormenta os gremistas antes do duelo contra o Corinthians no Itaquerão. Em quanto tempo Luan terá condições de estar em campo para readquirir ritmo de jogo? Renato terá ainda a partida contra o Palmeiras, na Arena, domingo. Se ele está curado, tem que colocar o cara em campo! Será a cartada decisiva para tentar resgatar o futebol perdido do Grêmio.