Cesar Greco / Palmeiras,Divulgação

O gol marcado na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, domingo, foi o 20º de Dudu pelo Palmeiras em Campeonatos Brasileiros. Ele é o novo artilheiro do clube na era dos pontos corridos (desde 2003), empatado na liderança com Juninho Paulista, Marcinho e Kleber Gladiador. Alex Mineiro marcou 19, enquanto Gabriel Jesus, Henrique Dourado e Marcos Assunção somaram 16.

Foi o quarto tento do camisa 7 na atual edição da competição. Em 2015, ele havia balançado as redes dez vezes. Já no ano passado, quando foi campeão brasileiro, fez outros seis.

- Me identifiquei muito com o Palmeiras e com a torcida e fico feliz em estar deixando o meu nome na história do clube. É muito especial estar em uma lista com grandes ex-jogadores e só tenho que agradecer por tudo o que estou vivendo. Espero ficar aqui por muito tempo - declarou o capitão.

Dudu também é o principal goleador do atual elenco, com 36 gols. Desses, 20 foram no Allianz Parque, o que o faz ser ainda o artilheiro isolado do estádio, à frente Gabriel Jesus (13), Rafael Marques (12) e Cristaldo (11).