Semana de mudanças na Chapecoense. Após anunciar a contratação de Gilson Kleina para o cargo de técnico do time principal, a diretoria alviverde anunciou a o afastamento do vice-presidente de futebol, Nei Roque Mohr, popularmente chamado de Maidana.

O dirigente se reuniu com o mandatário Plinio David de Nes Filho, o Maninho, após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo. Na conversa, o presidente revelou que pretendia fazer algumas alterações no quadro de diretores da Chapecoense. No momento, Maninho ofereceu um novo cargo à Maidana, que recusou.