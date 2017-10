Fábio Leoni / PontePress,Divulgação

Após a derrota para o Flamengo, a Chapecoense já pensa em alternativas para o comando técnico da equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O nome mais cotado é o do técnico Gilson Kleina, que foi demitido da Ponte Preta em setembro. Atualmente com o técnico interino, a Chape luta contra o rebaixamento para a Série B, por isso, a diretoria do clube catarinense visa a contratação de um técnico experiente para as últimas 10 rodadas do campeonato nacional.

Na beira da zona de rebaixamento e com a mesma pontuação da Ponte Preta, que é a 17ª colocada, a Chapecoense já teria iniciado as negociações com Gilson Kleina. Porém, a versão oficial da diretoria do clube, é de que o nome do treinador agrada, mas não confirma as negociações. Lembrando que, desde a saída de Vinícius Eutrópio, a equipe tentou a contratação de Eduardo Batista, entretanto, não obteve sucesso.