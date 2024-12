Design Week POA ganha sede própria e apresenta galeria de design independente

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A Design Week POA agora tem sua sede própria em Porto Alegre , localizada Pontal Shopping (Avenida Padre Cacique, 2893). O espaço está aberto para o público, artistas e designers, com programações especiais a cada temporada.

A empreitada também dá vida à primeira galeria de design independente do Rio Grande do Sul, a Independente Galeria. A empreitada foi estabelecida dentro da sede e liderada pela Open Design Independente, organização que reúne mais de 500 designers da região sul do país.