O Botafogo entrou com uma ação na Justiça do Rio contra o ex-presidente alvinegro, Maurício Assumpção, por meio da qual faz uma cobrança de ressarcimento de alegados prejuízos causados pelo dirigente no período em que estava comandando o clube. A atual direção do clube carioca estima ter direito a uma indenização que ultrapassa R$ 50 milhões, mas pede que o juiz estipule o valor.

Na argumentação, que será analisada na 50ª Vara Cível do TJ-RJ, a diretoria atual do Botafogo cita, por exemplo, que as ações de Assumpção culminaram com a exclusão do clube do Ato Trabalhista. O ex-dirigente, expulso do quadro social do clube, também deixou intencionalmente de pagar impostos e fez un acordo suspeito de empréstimo junto à Odebrecht.