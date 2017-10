A situação do Rio está insustentável para seus habitantes. Os constantes fracassos administrativos resultaram na falência financeira do Estado. Como consequência, o caminho ficou livre para os marginais.

Domingo, quando o goleiro Jefferson estava indo treinar , parou numa sinaleira, e um carro estacionou na sua frente. Dele, saíram dois bandidos, que o assaltaram com revólver em punho. Vi o vídeo, que está disponível em GaúchaZH , e fiquei impressionado com a falta de segurança em plena luz do dia. É de apavorar.

Nesta terça-feira, foi a vez da loja do Botafogo ser assaltada. Vou parar por aqui, para não ter que escrever sobre os constantes tiroteios que apavoram a população. É assim que anda o Rio, governado por Pezão e que já passou por Garotinho e Sergio Cabral. Pobre do nosso Brasil do Lula, da Dilma e do Temer.