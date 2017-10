Um dia após garantir que fica para a temporada de 2018, o técnico Jair Ventura viu o seu discurso ser reforçado por Antônio Lopes. O gerente de futebol do Botafogo garantiu a permanência do treinador para a próxima temporada.

_ Vai, sem dúvida nenhuma. Jair está muito satisfeito no Botafogo. Jair é uma realidade, não é mais uma promessa. Tem contrato conosco, mais dois anos. Em razão da satisfação dele em trabalhar no Botafogo, pode estar certo que ele não vai sair não _ bancou Lopes, em entrevista ao programa Bom Dia Fox.

Jair Ventura tem contrato com o Botafogo até o fim de 2018, com multa rescisória de R$ 860 mil. O treinador pegou o time lutando contra o rebaixamento, em meados de 2016, e levou até às quartas de final da Libertadores e às semis da Copa do Brasil.

O time carioca está em sexto no Campeonato Brasileiro, com 47 pontos e, no próximo domingo, às 17h, enfrenta o Atlético-MG, no Independência, em jogo da 31ª rodada. O Botafogo lidera o returno, com 22 pontos.