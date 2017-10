Divulgação / Vitória

Em um jogo movimentado e recheado de viradas, o Atlético-PR bateu o Vitória por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (19), no Barradão, e respirou aliviado no Brasileirão. O destaque da partida foi o atacante Ribamar, autor de dois gols. Com o triunfo, o Furacão pulou para a 9ª posição, com 38 pontos - seis distante do Z4. Já o time baiano parou nos 33 pontos, caiu para a 16ª colocação, no limite dos times fora da zona do rebaixamento, e seguiu como o pior mandante da Série A, com apenas dois triunfos dentro de casa.

O Atlético-PR surpreendeu o Vitória no início do jogo. Logo aos dois minutos, o atacante Ribamar fez boa jogada individual e exigiu uma boa defesa do goleiro Caíque, do Vitória. Mas na cobrança do escanteio, o centroavante atleticano não desperdiçou e abriu o placar.

Com o 1 a 0 a favor dos visitantes, o Vitória se atirou em busca do gol de empate. A principal arma era o lado direito do ataque. Embora tenha sido um tanto desorganizada, a pressão do time baiano deu resultado aos 23 minutos. Em posição irregular, Caíque Sá recebeu na direita e cruzou para Juninho, que se enroscou com Jonathan e caiu dentro da grande área. Pênalti, que foi bem cobrado pelo atacante Neílton, que empatou o duelo.

Já com o 1 a 1 no placar, os dois goleiros passaram a se destacar, ambos com duas defesas. Pelo lado do Vitória, Wallace Reis e Caíque Sá pararam em Weverton. Já o Furacão viu chutes de Jonathan e de Douglas Coutinho serem barrados pelo Caíque.

No início do segundo tempo, o Vitória chegou ao gol da virada. Aos quatro minutos, o atacante David puxou rápido contra-ataque e serviu o artilheiro Trellez, que não desperdiçou. 2 a 1.

Mesmo em vantagem no placar, o Vitória continuou pressionando. Neílton teve uma boa oportunidade para marcar o terceiro. Em desvantagem, o Atlético-PR foi para cima - até impulsionado pelas trocas do técnico Fabiano Soares. A recompensa veio aos 20 minutos, quando Fabrício lançou Lucho, que dentro da área serviu Douglas Coutinho, que não desperdiçou.

Como o empate era ruim para o Vitória, o técnico Vágner Mancini respondeu na mesma moeda de Fabiano Soares: tirou o volante Fillipe Souto e colocou o atacante André Lima. Na primeira vez em que tocou na bola, o centroavante quase marcou de cabeça.

Se o atacante do Vitória desperdiçou, o do Atlético-PR foi fatal. Aos 33, após uma linda bola enfiada por Guilherme, o centroavante Ribamar cabeceou a bola para o fundo da rede, virando o placar mais uma vez.