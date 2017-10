JF DIORIO / ESTADÃO CONTEÚDO

Após ser chamado de "careca vagabundo paranaense" pelo presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., o árbitro Héber Roberto Lopes se manifestou após o duelo entre o time gaúcho e Corinthians, na noite desta quarta-feira, em Itaquera. Ele disse que vai estudar as ofensas com seus advogados nesta quarta antes de tomar alguma decisão contra o dirigente gremista.

— Sei da responsabilidade que é, não só o líder contra o segundo, como todos os jogos precisam de muita atenção e muito empenho. A partir de amanhã (quinta-feira) vou me inteirar, já tenho à disposição alguns advogados para se inteirarem do fato. Eu não posso falar nada, porque procurei ficar distante. Vou rever os fatos e vou me pronunciar de uma maneira diferente — disse Heber.

— Tenho que me atentar ao que foi dito. A comissão nacional de arbitragem pediu para que eu me concentrasse apenas no jogo. A partir desse momento, com os advogados vamos procurar nos inteirar do que foi dito, a maneira, com quais palavras... Vamos estudar e tomar uma decisão. Nesse momento, qualquer coisa que eu falar aqui é muito precoce — acrescentou o árbitro.

Após o empate sem gols na Arena Corinthians, o presidente do Grêmio elogiou a atuação do árbitro.