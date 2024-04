A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta segunda-feira (29) as datas para o vestibular 2025: 30 de novembro e 1º de dezembro deste ano. A seleção ocorrerá durante o fim de semana – sábado e domingo – e contará com 15 questões nas provas de língua portuguesa, literatura, matemática, língua estrangeira, história, geografia, química, física e biologia. Além disso, os candidatos deverão fazer uma redação.