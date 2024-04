A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) divulgou nesta sexta-feira (26) a programação do Portas Abertas 2024. Serão quase mil atividades disponíveis ao público, sendo a maioria sem necessidade de inscrição prévia. O UFRGS Portas Abertas 2024 será realizado no dia 18 de maio, das 8h às 14h, nos campi Centro, Olímpico, Saúde e no Campus do Vale, todos em Porto Alegre. A programação completa está disponível no site.