A Pró-reitoria de Graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) divulgou o percentual de abstenções nas provas do processo seletivo. Até a manhã deste domingo (14), quando foi aplicada a segunda das três provas, 15,14% dos cerca de 10 mil inscritos não compareceram, o que representa pouco mais de 1,5 mil ausentes. O percentual aumentou pouco na avaliação da instituição em relação ao primeiro dia. No sábado, ficou em 13,63%. Ou seja, um aumento de menos de 2%. A expectativa é de que esse número não tenha um acréscimo significativo para a última prova e redação à tarde, visto que os candidatos já estão nos locais de aplicação do exame.