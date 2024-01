Pouco mais de 10 mil candidatos realizam, neste sábado (13) e domingo (14) as provas do Vestibular de Verão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Elas acontecem principalmente no Campus de Santa Maria, mas também nas cidades de Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen, Palmeira da Missões, Curitiba e Florianópolis.