O Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está cheio neste sábado (13). São 7,5 mil candidatos que tentam ingressar no Ensino Superior com o vestibular de verão da instituição, que volta depois de 10 anos. Fora daqui, mais 2,5 mil realizam as provas em Cachoeira do Sul, Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Palmeira das Missões e Frederico Westphallen.