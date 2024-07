Para estudantes de escola pública Notícia

"Ninguém sonha com o que não conhece", diz diretor de ONG que oferece aulas de inglês gratuitas em Alvorada

Instituição Umbúntu uniu a filosofia sul-africana Ubuntu à comunidade Umbu, na Região Metropolitana e gera oportunidades de emprego no Exterior através do estudo do idioma

01/07/2024 - 15h09min