Circular pelas ruas do bairro Mathias Velho, em Canoas, ainda causa surpresa. As montanhas de entulho contrastam com a força do povo de se reerguer. A ONG Chimarrão da Amizade foi um dos inúmeros pontos da cidade que teve suas estruturas tomadas pela água barrenta da enchente de maio. E também é mais um local que exala esperança de reconstrução.