Escola de Eldorado do Sul é reaberta para alunos após mutirão de professores e voluntários

"A escola David está em pé, por vocês, por nós, por todos". É com este recado em um dos quadros da Escola Municipal de Ensino Fundamental David Riegel Neto, no centro de Eldorado do Sul, que os alunos são recepcionados após mais de um mês sem atividades. No pátio, já se ouve o barulho das corridas e as risadas dos pequenos que brincam na área externa. Também é possível presenciar abraços carinhosos de reencontros entre professores e alunos.