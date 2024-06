Fundada em novembro de 2021, a Banda Independente Anjos da Aldeia (BIAA), de Gravataí, reúne cerca de 65 crianças e adolescentes com idades entre seis e 16 anos. São 10 comunidades do município atendidas pelo projeto. Apesar da dedicação dos jovens, que ensaiam toda semana, eles enfrentam dificuldades com a falta de instrumentos adequados. Muitos foram recebidos por meio de doações e já apresentam desagastes.