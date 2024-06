Na casa de Karina de Cássia Oliveira, 45 anos, a fabricação de donuts – como são chamadas as rosquinhas doces com cobertura – é, desde os anos de pandemia, um momento de união entre mãe e filhas e a oportunidade de a professora de educação especial gerar uma renda extra. Agora, a produção ganha uma importância ainda maior: com as vendas, a família espera reconstruir o lar, no bairro Fortuna, em Sapucaia do Sul, que foi atingido pela enchente de maio.