Instituto Social Pertence oferece oficinas para pessoas com deficiência

De acordo com uma pesquisa divulgada no ano passado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (SNDPD/MDHC), o Brasil tem mais de 18 milhões de pessoas com deficiência. Porém, apesar do número expressivo, a invisibilidade continua sendo um dos maiores problemas no país para quem possui deficiência, seja intelectual ou física. Com o intuito de criar um espaço de inclusão que oferecesse atividades das mais diversas áreas, da arte ao esporte para essas pessoas, nasceu o Clube Social Pertence.