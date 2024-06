Podcast discute tendências e alternativas para o futuro do Ensino Superior; assista

Escolher uma profissão é um desses momentos que ajudam a definir o futuro de uma pessoa. Mas em um mundo de aceleradas transformações, cursar uma faculdade não é mais – parafraseando a música - “como era antigamente”. Diante desse cenário, Zero Hora lança nesta segunda-feira, 24, o podcast Educação do Amanhã. Focado em discutir tendências e caminhos para o Ensino Superior, o programa é apresentado pela jornalista Larissa Guerra com a assinatura de Unisinos e vai ao ar quinzenalmente às segundas-feiras.