Nova reitoria da UFRGS aposta na captação de recursos para contornar escassez de verba para recuperação de prédios

Sob nova gestão, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) passou a abrigar no gabinete da reitoria, na última segunda-feira (23), os primeiros reitora e vice-reitor da história da instituição a serem escolhidos de forma paritária – com o mesmo peso para votos de professores, técnicos-administrativos e estudantes. Entre os desafios, estão melhorar a infraestrutura antiga dos prédios, combater a evasão de estudantes e se tornar referência em pesquisas ligadas a mudanças climáticas.