Oficialmente nomeada nesta terça-feira (17) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a nova reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Marcia Barbosa, já tem seus primeiros passos definidos. Nos próximos meses, serão enviadas ao Conselho Universitário (Consun) propostas de criação de três órgãos dentro da instituição: um vinculado às ações afirmativas, outro para a Educação Básica e um terceiro para as mudanças climáticas.