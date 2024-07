Quais os próximos passos após Marcia Barbosa vencer a eleição para reitora da UFRGS

A eleição dos nomes que comandarão a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) pelos próximos quatro anos chegou ao fim. Não é possível ainda, no entanto, dizer com certeza quem será a nova reitora. O motivo é a necessidade de confirmação, por parte do Ministério da Educação (MEC), da conformidade da documentação de votantes e candidatos, e posterior nomeação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de uma das três chapas mais votadas para administrar a instituição.