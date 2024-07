Faltando poucos dias para a consulta à comunidade acadêmica sobre quem devem ser a nova reitora e o novo vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que acontece nesta segunda-feira (15), as três chapas inscritas têm apresentado, em suas redes sociais, uma sucessão de vídeos de apoiadores. Através dos apoios, os candidatos revelam parte de sua inclinação política, seja ela a partidária ou a interna da instituição.