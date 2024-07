O Conversas Cruzadas colocou no centro do debate a sucessão na reitoria da UFRGS. Sem candidaturas defendendo a continuidade da gestão de Carlos André Bulhões, que se encerra em setembro, a eleição conta com três chapas. Elas são representadas por Liliane Ferrari Giordani (1), Ilma Brum (2) e Marcia Barbosa (3).