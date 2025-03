Cidade da Gente: Quando a educação se torna guardiã da história

Cada cidade carrega consigo uma história rica, feita de memórias, tradições e identidade. Mas como garantir que esse legado não se perca com o tempo? Como fazer com que as novas gerações não apenas conheçam, mas se sintam parte dessa trajetória?

O município de Santiago, no coração do Rio Grande do Sul, foi o primeiro do estado a abraçar essa iniciativa. O resultado? O livro "Santiago – Cidade da Gente", uma obra que não só resgata a identidade local, mas a entrega diretamente nas mãos dos estudantes, fortalecendo o pertencimento e a cidadania desde cedo. A obra foi lançada em um evento que reuniu mais de 700 educadores, marcando um novo capítulo para a educação do município.