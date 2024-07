Na reta final do processo de escolha dos novos integrantes da reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), alunos, professores e técnicos-administrativos assistiram, nesta quarta-feira (10), ao último debate oficial antes da consulta à comunidade, marcado para segunda-feira (15). O evento, realizado no Salão de Atos, contou com a participação das três chapas – todas elas com candidatas mulheres a reitora e candidatos homens a vice-reitor.