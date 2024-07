Impasse Notícia

Entenda por que duas chapas reivindicam a vitória na consulta à comunidade para escolha da reitoria da UFRGS

Enquanto resolução do Conselho Universitário prevê o mesmo peso para os votos de alunos, professores e técnicos-universitários, decisão judicial determina que as escolhas dos docentes valem mais. A depender do cálculo utilizado, o vencedor do pleito muda

16/07/2024 - 17h15min Atualizada em 16/07/2024 - 18h03min