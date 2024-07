Após quatro anos de conflito com a atual gestão e um impasse judicial que pôs em risco a realização da consulta à comunidade acadêmica, alunos, professores e técnicos-administrativos escolhem, nesta segunda-feira (15), a nova reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A votação acontece online, das 7h às 22h, neste link. O resultado deve ser divulgado até as 23h59min.