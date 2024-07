Chapa 2 vence consulta à comunidade em eleição da reitoria da UFRGS

Com mais votos de docentes, a chapa 2 venceu, nesta segunda-feira (15), a primeira etapa da eleição da nova reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Por decisão judicial, a implementação do voto paritário — aquele no qual as escolhas dos três segmentos da comunidade acadêmica têm o mesmo peso no resultado —, prevista para esta eleição, não pôde acontecer. Por esse motivo, as decisões dos professores seguiram valendo 70%, contra 15% das demais categorias.