Estudantes da UniRitter e da Fadergs beneficiados pelo Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) encontraram dificuldades na hora de fazer a rematrícula, no início deste ano. Aberto no dia 25 de janeiro, o período para se inscrever para o próximo semestre letivo começou bloqueado para parte desses alunos, dos quais eram cobrados débitos pendentes que eles alegam não ter e que, se tivessem, deveriam ser quitados junto à Caixa Econômica Federal, e não à instituição de Ensino Superior (IES).