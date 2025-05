Vencer em Montevidéu significa a recuperação da confiança do Inter

Jogadores do Inter durante exercício em treinamento. Ricardo Duarte / Internacional

O jogo da próxima quinta-feira (15) entre Inter e Nacional é de extrema importância para continuidade colorada na temporada. Essa situação se apresentou após o time se complicar com resultados ruins nas últimas rodadas, inclusive contra o próprio Nacional dentro do Beira-Rio. Apesar da recuperação da equipe naquele confronto, o empate não pode ser considerado um resultado positivo. Esse tropeço acaba impondo obrigações ao time de Roger Machado na reta final da fase de grupos.

Essa instabilidade não é uma novidade. Poderíamos prever o cenário de dificuldades levando em consideração todo o esforço realizado pelo grupo nos primeiros meses do ano. A conta física e mental chegou. O problema é que a dificuldade está se apresentando em meio a uma série de decisões. Para as próximas semanas o Inter terá que fazer partidas estratégicas e de sobrevivência.

Internamente é necessário reorganizar o time psicologicamente. Os jogadores apresentam cansaço mental durante os jogos. Esse esgotamento é compreensível. O primeiro passo dessa volta por cima tem que acontecer em Montevidéu. Se conseguir a vitória o time vai conquistar a confiança necessária para as próximas datas do calendário. Porém, em caso de derrota, o tamanho do fracasso será proporcional ao da vitória. Por conta disso, os atletas e comissão técnica precisam tratar o confronto como uma final que tem reflexos a curto e longo prazo na temporada colorada.

Momento ruim

O único fator que faz o torcedor não ter total confiança no resultado positivo é o momento ruim do time. Em condições normais, levando em consideração o Inter e o Nacional, o colorado tem um time muito melhor. É possível afirmar que o Inter depende dele para ditar o ritmo do jogo. Se os jogadores resgatarem o futebol que encantou a todos, a probabilidade de vitória é alta.

É importante destacar que a teoria não entra em campo. Futebol é decidido dentro de campo. O Inter nunca esteve em uma posição de afirmação. Roger Machado precisa colocar na cabeça do seu grupo de jogadores que eles ainda precisam conquistar muitas coisas no ano e que o time tem totais condições de vencer em Montevidéu e em qualquer outro estádio.