Motorista morre após capotar caminhão na RS-400, em Candelária

Um homem morreu na noite desta terça-feira (13) em um acidente na RS-400, em Candelária, no Vale do Rio Pardo.

Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), ele dirigia um caminhão que saiu da pista, caiu em um barranco e capotou na altura do km 13, ponto conhecido como Curva dos Knak.

O motorista ficou preso nas ferragens e morreu no local. Ainda de acordo com o CRBM, a carreta transportava gado e transitava no sentido de Passa Sete à Candelária.