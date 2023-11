O transporte público de Porto Alegre será reforçado neste domingo (12), para as regiões em que os estudantes forem realizar as provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, que coordena a ação, o cartão TRI estará liberado para os estudantes com a isenção correspondente à categoria de cada usuário, de acordo com o que a Lei 12.944 autoriza.