Treino, repetição e conhecimento. Parece simples, mas essa é a base da receita que explica o alto desempenho em redação dos estudantes dos colégios Regina Coeli, de Veranópolis, e Aparecida, de Nova Prata. Em 2022, as duas escolas privadas ocuparam o topo do ranking entre as melhores notas na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Rio Grande do Sul. No Regina, a média dos alunos que fizeram a prova foi de 913, numa escala que vai de zero a mil. No Aparecida, 900.